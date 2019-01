Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Tuinvogeltelling: Door virus verhoudingsgewijs minder merels in Brabant dan in de rest van het land

EINDHOVEN - 8546 merels werden dit weekend in Brabant geteld bij de Nationale Tuinvogeltelling 2019. De merel staat hiermee op de zesde plaats. Verhoudingsgewijs komen in het zuiden van Nederland minder merels voor dan in de rest van het land.

Geschreven door Malini Witlox

Volgens de vogelbescherming komt dat door het usutu-virus dat sinds 2016 rond waard. Het virus is vanuit België en Duitsland richting Nederland gekomen. In de zuidelijke provincies waart het virus nu het langst rond. De meestgetelde vogel in Brabant is de huismus. Die werd bijna 20.000 keer gezien. Op de tweede plek staat de koolmees, die 18228 keer geteld werd. Derde is de vink, die werd op 12114 lijstjes meerdere malen 'afgevinkt'. In onze provincie deden 8251 mensen aan het vogeltelweekend mee, in totaal werden 142980 vogels geteld. Hekkensluiter in de top 10 is het roodborstje., die werd 5674 keer gezien. Het gaat om de score rond zes uur zondagavond, het aantal kan nog oplopen doordat niet alle formulieren ingestuurd en verwerkt zijn.