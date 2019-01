Deel dit artikel:













Veldslag in Boxtel, honderd jongeren keren zich tegen politie Een veldslag in Boxtel Foto: 112journaal.

BOXTEL - Wat een gezellige uitgaansavond had moeten worden, eindigde zaterdagavond in Boxtel in een enorme veldslag. Twee groepen jongeren kregen rond twee uur 's nachts ruzie met elkaar op de Markt. Er werd een rookbom gegooid, Agenten probeerden de rust te herstellen, toen keerde een groep jongeren zich tegen hen.

Geschreven door Malini Witlox

Beelden van de vechtpartij tussen een agent en de jongeren zijn op social media opgedoken. "Eén agent werd van achteren vastgegrepen en een ander kreeg een vuistslag in zijn gezicht. Er werd gescholden, geduwd en met vuurwerk, blikjes en etenswaren gegooid", zegt de politie. Met een megafoon roept de politie iedereen op om het plein te verlaten. Omdat niet iedereen daar naar luisterde en het geweld doorging, gebruikten de agenten wapenstokken en werd een hond ingezet. Zo werd de Markt schoongeveegd. Horeca-ondernemers en hun portiers helpen om de rust te herstellen. Een 19-jarige man uit Boxtel is aangehouden omdat hij tegen de spiegel van een politieauto trapte. De politie verwacht op basis van camerabeelden nog meer relschoppers te arresteren. Beelden gaan rond op social media en staan op Dumpert. In een van de filmpjes zie je dat een agent fikse klappen uitdeelt. In een ander filmpje zie je dat jongeren een agent uitdagen, die met getrokken wapenstok rondloopt. Waarnemend burgemeester Fons Naterop: “Dit is onaanvaardbaar. Op basis van de uitkomsten van het politieonderzoek ga ik samen met de horeca-ondernemers en de politie kijken welke maatregelen we kunnen treffen voor de toekomst. In Boxtel moet je gewoon veilig kunnen uitgaan." Het is overigens niet de eerste keer dat het misgaat in Boxtel. Tot de zomer van 2018 mochten de café' s daar tot 03.00 openblijven, maar na een massale vechtpartij werd dat tijdstip een uur vervroegd.