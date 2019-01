Niels Vink vocht als kind voor zijn leven, maar is nu wereldkampioen rolstoeltennis

HELMOND - "Echt heel erg blij". Niels Vink uit Helmond heeft er op Instagram maar liefst vier uitroeptekens voor over om zijn blijdschap te tonen. En terecht, de 16-jarige tennisser werd zondag in het Franse Tarbes wereldkampioen rolstoeltennis bij de junioren. Hij won met 6-2 6-2 van zijn tegenstander Shimizu en kreeg dus een enorme beker.

In december 2018 werd Niels die bij tennisvereniging Carolus uit Helmond speelt, al Nederland Kampioen Junioren Jongens. "Dit smaakt naar meer" zei de Helmonder al. De halve finale in het dubbeltennis ging zaterdag nog verloren, maar als single player had hij meer succes.

Niels werd gezond geboren, maar kreeg op 1-jarige leeftijd een bacteriële infectie (meningokokken sepsis). Na een een lang gevecht om leven en dood, besloten artsen om zijn benen en verschillende vingerkootjes te amputeren. Het hield hem echter niet van het sporten af. Na verschillende verschillende paralympische sporten geprobeerd te hebben, maakte hij de keuze rolstoeltennis. “Het gaafste wat er is!”

Met een privétrainer en tijdens bondstrainingen maakte hij veel uren. Zijn missie: deelnemen aan de Paralympics 2020 in Tokyo in de quadcategorie. “Toen ik in 2012 met mijn moeder in Londen de Paralympics bezocht, deed ik nog niet aan sport. Toen wist ik wat ik wilde. Daaraan meedoen.”