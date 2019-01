Bierbrouwer Bavaria zoekt nieuwe 'Sjefkes', de stille krachten achter carnaval

LIESHOUT - Kun je je Sjefke Vaeren nog herinneren? Vorig jaar leidde hij namens bierbrouwer Bavaria de carnavalsrevolutie. Hij trok ten strijde om van carnaval officiële vrije dagen te maken. Nu is de bierbrouwer op zoek naar 'gewone' Sjefkes.

"Vandaag we starten onze nieuwe carnavalscampagne onder leiding van Sjefke Vaeren. We gaan op zoek naar gewone Sjefkes", laat Florent Renders van Bavaria weten.

'In het zonnetje zetten'

"Gewone Sjefkes zijn alle stille krachten achter carnaval die het elk jaar weer voor elkaar krijgen dat we dit mooie feest kunnen vieren." De bierbrouwer wil de gewone Sjefkes in het zonnetje gaan zetten.

"Dat kan door mensen in hun naaste omgeving. Die kunnen een gewoon Sjefke bij ons aandragen. Dan krijgen ze een kleine ere-Sjef titel", legt Renders uit. Vlak voor carnaval zet de bierbrouwer nog een kleine honderd bijzondere verhalen van gewone Sjefkes online.

Petitie

Vorig jaar kroop Bjorn van der Doelen in de rol van Sjefke Vaeren om een carnavalsrevolutie op gang te brengen. Doel was om van het carnavalsfeest officiële vrije dagen te maken.

En dat is nog steeds het plan als het aan de bierbrouwer ligt. "We waren echt enorm enthousiast hoe dat leefde in Nederland." De petitie is ook aangeboden in Den Haag. "Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de petitie goedgekeurd."

Nu is het wachten tot een van de Tweede Kamerfracties de petitie oppakt en er een agendapunt van maakt. "Ik hoop op iemand als klaas Dijkhoff, die stond ook vooraan om de petitie in ontvangst te nemen" .

Om even je geheugen op te frissen. Zo trok Sjefke Vaeren vorig jaar ten strijde: