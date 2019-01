Natasja Fashion ging viral met HUTS-filmpje: 'Ik had niet verwacht dat het zo uit de hand zou lopen'

BOXTEL - "Hey niffo's uit Boxtel en omstreken!" Zo begint het promofilmpje dat Natasja Fashion in Boxtel op haar Facebookpagina plaatste. Het begon als een grap, om in te spelen op het razend populaire nummer. Maar het liep al gauw uit de hand: binnen drie dagen is de video meer dan een miljoen keer bekeken en zijn er ruim 35.000 reacties geplaatst.

Eigenaresse Natasja Willems (44) staat ervan versteld. "We dachten vrijdag even lollig te doen en een paar shirtjes te laten bedrukken. In tien minuutjes tijd maakten we de video en we hebben 'm verder ook niet meer nagekeken." En dat hebben ze geweten. De reacties op de post zijn uiteenlopend. De één vindt het geweldig, de ander noemt het 'een nieuw dieptepunt in Nederland'. Iemand anders reageert: 'Huts a niffauw doe normaal a niffauw, Kort en Pittig met huts-shirts a niffauw'.

Natasja kan er wel om lachen. "Natuurlijk hebben we dat expres zo gedaan. Drie oudere vrouwen die met een veel te kort rokkie en een extra Brabants accent meedoen aan een rage. Als je niet weet dat het een grapje is, snap ik wel dat je ons drie domme wichten vindt. Dat had ik zelf ook gevonden als ik jong was geweest." Collega José wilde het filmpje er eigenlijk afhalen na een aantal negatieve reacties, maar daar was Natasja het niet mee eens. "Ik zei: nee joh, we laten het staan en we gaan verkopen."

Overdonderd

Uiteindelijk is verkopen ook het enige dat telt. En naamsbekendheid. Binnen een paar dagen tijd kent het halve land de winkel in Boxtel. De bestellingen stromen binnen. "We hebben er al 150. Het slaat werkelijk nergens op." Ze zijn op z'n zachtst gezegd overdonderd. "Normaal gesproken doe je een PR-stunt en maak je een plan. Daar hebben we helemaal geen tijd voor gehad. We hadden echt niet verwacht dat het zo viral zou gaan. Dan hadden we er wel beter over nagedacht."

Het filmpje waar Natasja Fashion viral mee ging. Artikel gaat verder na video.



Persoonlijke HUTS-kleding

Maar het is wat het is, dus de dames hebben meteen een website de lucht in gedaan en geregeld dat klanten komend weekend in de winkel shirtjes kunnen laten bedrukken. "We halen drukmachines naar de winkel, zodat mensen hun HUTS-kleding kunnen laten customizen. Shirtjes, truien, heuptasjes en zelfs shotglaasjes. " Hoeveel mensen daar op af gaan komen durft Natasja nog niet te zeggen. "Misschien wordt het wel enorm druk, misschien komt er wel niemand. We gaan het zien."

