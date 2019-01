Geert Brusselers op avontuur in Midden-Oosten: ‘Ik heb niet de intentie om hier lang te blijven’

Brusselers had afgelopen zomer de kans om hoofdtrainer te worden bij een Brabantse club, maar dat ketste op het laatste moment af. “Ik was in een vergevorderd stadium met RKC Waalwijk om daar trainer te worden, maar uiteindelijk gaf de Raad van Commissarissen geen toestemming voor mijn komst. Ze wilden een meer ervaren trainer hebben.”

"Ik wilde niet een jaar werkloos thuis zitten" - Geert Brusselers.

En dat was tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Brusselers zat dus nog zonder club en wilde niet een jaar werkloos thuis zitten. “In de voetbalwereld zijn halverwege juli de stoeltjes allemaal bezet”, zegt Brusselers vanuit zijn huis in Saoedi-Arabië. “Uiteindelijk kwam dit avontuur op mijn pad.”

Geert Brusselers als hoofd-jeugdopleiding in Djedda.

Plan schrijven

Maar wat doet Brusselers daar in het Midden-Oosten eigenlijk? “Ik ben aangenomen om een plan te maken voor de lange termijn voor de jeugdopleiding van Al-Ahli. Ik zit hier acht maanden waarin ik het plan maak, presenteer en ook deels uitvoer. Ik heb niet de ambitie om hier langer te blijven. Ik wil graag de mogelijkheid openhouden om eventueel trainer te worden in Nederland.”

Brusselers werd door Fouad El Fdil, die bij de KNVB werkt en goed bekend is in het Midden-Oosten, benaderd. “Hij heeft contact met me gezocht en geïntroduceerd bij Al-Ahli.” Na het eerste gesprek wilde de Eindhovenaar er eigenlijk al meteen een punt achter zetten. “Na tien minuten vertelde de club me dat ik alles mocht veranderen bij de club”, zegt Brusselers. “Dat vond ik wel heel apart en dat wilde ik niet. Het plan moest passen bij de club, het DNA, de cultuur en de religie. De mensen van de club zouden na die acht maanden het plan ook moeten kunnen uitvoeren. Anders zou ik het voor niks maken.”

“NAC als eerste club lijkt me niet ideaal” - Geert Brusselers over trainersambities.

Uiteindelijk overtuigde Brusselers met zijn plan de clubleiding van Al-Ahli en werd hij gekozen uit vijftien kandidaten. De oud-speler van onder meer NAC had daarbij zijn CV ook aardig meezitten. Zo is Brusselers gediplomeerd hoofd-jeugdopleiding, beschikt hij over de zogeheten Pro License voor coaches van de FIFA en heeft hij gewerkt bij PSV, wat ook niet misstaat op zijn lijstje.

Observeren

Brusselers heeft in de afgelopen maanden vooral geobserveerd bij de huidige nummer vier van de Saoedische competitie. “Ik heb een scan gemaakt van de jeugdopleiding. Wat hebben ze op dit moment en wat kan er nog veranderen of verbeteren. Vervolgens ga ik met de mensen in gesprek om aanbevelingen te doen. De komende maanden zal een deel van het plan uitgewerkt worden. Uiteindelijk is het doel dat Al-Ahli een jeugdopleiding krijgt die lijkt op die van een subtopper in Europa.”

Loopbaan als trainer

Nadat het plan af is en gepresenteerd is, keert Brusselers terug naar Nederland waar zijn familie op hem wacht. “Ik vlieg nu geregeld op en neer. Dat is goed voor nu, maar niet voor een langere tijd.” Brusselers heeft de ambitie om (assistent-) trainer de worden in Nederland, maar zijn geliefde NAC ziet hij niet als optie. “NAC als eerste club lijkt me niet ideaal”, zegt hij. “Dat heb ik al eens eerder gezegd. Het lijkt me heel gaaf om ooit trainer te worden in Breda, maar voor nu is het geen optie.”