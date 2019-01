Deel dit artikel:













Krezip op Pinkpop 2019? Het lijkt er verdacht veel op! 'Ze gaan gewoon weer spelen' De aftelklok op de website van Krezip.

LANDGRAAF - 'If this is true, i thought then, what will i think.' Wie in het verleden luidkeels meezong met Krezip, herkent dit meteen als de eerste zin van de dikke hit 'I would stay'. Maar Krezip bleef niet. De Tilburgse band met zangeres Jacqueline Govaert stopte tien jaar geleden.

Geschreven door Marjanka Meeuwissen-Oerlemans

Maar het heeft er alle schijn van dat Krezip dit jaar als vanouds weer op Pinkpop staat. Op de website van de band wordt sinds het weekend afgeteld. Waarnaartoe was niet duidelijk, maar nu zou een vriend van de band zich versproken hebben tegen Veronica-dj Giel Beelen. Wie surft naar de website krezip.nl komt op een volledig roze pagina. Daarop is een grote aftelklok te zien. Om half acht maandagavond 28 januari springt die klok op nul. En dan? Als snel viel het P-woord. Zou Krezip na tien jaar stilte weer van zich laten horen op de vijftigste editie van Pinkpop? Een optreden in 2000 op juist dát festival, zorgde ervoor dat de bekendheid van de piepjonge Jacqueline Govaert en haar band destijds flink toenam. Lees verder onder het Youtube-filmpje

En het lijkt er echt van te komen. Veronica dj-Giel Beelen sprak met vriend van de band Daan Speelman, en die gaf aan: "Ze gaan gewoon weer spelen!" Ondertussen tikt het klokje op de roze website rustig verder en moeten de fans van weleer nog even wachten op de officiële bevestiging. (Of ontkenning.) Al lijkt niet iedereen reikhalzend naar het comeback-nieuws uit te kijken.

Omroep Brabant komt graag in contact met hardcore Krezip-fans. Kun jij niet wachten tot maandagavond half acht? Dood de tijd door ons een mailtje te sturen via nieuws@omroepbrabant.nl.