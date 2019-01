Deel dit artikel:













Onderzoek naar gedrag Eindhovense raadsleden rond uit de hand gelopen intocht Sinterklaas Demonstranten tegen Zwarte Piet.

EINDHOVEN - Burgemeester John Jorritsma laat onderzoeken of de berichten die twee Eindhovense raadsleden op sociale media plaatsten rond de intocht van Sinterklaas te ver gingen of niet. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. LPF-raadslid Tjerk Langman en CDA-fractievoorzitter Linda Hofman willen ondertussen niets zeggen over hun social media gedrag tijdens de demonstraties tegen Zwarte Piet op 17 november in Eindhoven.

Geschreven door Marlou van den Broek

Anemoon Langenhoff deed in november mee aan de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet in Eindhoven. Tjerk Langman van de Eindhovense LPF zette een Facebookpost van haar dat ze mee ging doen op Twitter. Langenhoff was en is bang dat dit tot persoonlijke represailles van hooligans kan leiden, schrijft het ED. CDA-raadslid Linda Hofman plaatste daarnaast op 9 november een bericht van Geen Stijl op haar Facebookpagina. In het bericht werden hooligans opgeroepen zich te verzamelen op de Markt in Eindhoven. Hofman plaatste bij dit bericht: ‘Schup ze!’. Geen reactie

De burgemeester heeft besloten onderzoek te doen naar het social media gedrag van de raadsleden na de melding van Anemoon Langenhoff. De raadsleden zouden zich niet aan hun gedragscode hebben gehouden. Langman laat weten dat hij nog niet op het onderzoek kan reageren, omdat hij hier naar eigen zeggen nog te weinig over weet. Hofman laat op haar beurt weten dat ze niks mag zeggen van de burgemeester, zolang het onderzoek loopt. Demonstraties

De politie moest zaterdag 17 november voor- en tegenstanders van Zwarte Piet uit elkaar halen op het Catherinaplein in Eindhoven. Een groep hooligans probeerde door de politieafzetting te breken om bij de demonstranten van 'Kick Out Zwarte Piet' te komen. Sommigen gooiden met blikjes bier en eieren. Ook werd een agent geschopt. Leden van Kick Out Zwarte Piet werden voor hun eigen veiligheid naar het politiebureau gebracht. Volgens de politie hielden zij zich aan de vooraf gemaakte afspraken.