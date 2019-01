Mattijs Branderhorst vertrekt bij Willem II: sluitpost op huurbasis naar NEC

TILBURG - Willem II-doelman Mattijs Branderhorst gaat de tweede seizoenshelft keepen in de Keuken Kampioen Divisie. De tweede doelman van de Tilburgers wil bij NEC weer aan spelen toekomen. Bij Willem II was die kans nihil, aangezien trainer Adrie Koster de voorkeur geeft aan Timon Wellenreuther.

Branderhorst keepte vorig seizoen nog twintig wedstrijden in de eredivisie, maar dit seizoen mocht hij pas drie keer onder de lat plaatsnemen, waarvan twee keer in het bekertoernooi. "Het vertrek van Branderhorst komt niet als een verrassing", zegt Willem II-watcher Fabian Eijkhout. "Vorig seizoen maakte hij veel indruk als eerste keeper bij Willem II, maar door een zware blessure moest hij lang toekijken", doelt Eijkhout op de blessure die Branderhorst in het met 5-0 gewonnen duel met PSV opliep.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Eenmaal fit kreeg hij onder de nieuwe trainer Adrie Koster zijn basisplaats niet terug, Timon Wellenreuther kreeg de voorkeur. "Branderhorst heeft laten zien te goed te zijn om alleen maar op de bank te zitten. Bovendien is hij nu 25, hij moet zoveel mogelijk minuten maken."

Bij NEC lijkt de 25-jarige doelman een grote kans te maken op speelminuten, aangezien NEC-doelman Norbert Alblas al langere tijd uit de roulatie is. Branderhorst zal daarom met Marco van Duin moeten concurreren voor een plek onder de lat.

"Branderhorst is volgens mij voor Willem II een prima doelman in de eredivisie", vervolgt Eijkhout. "Een keeper die rust brengt in de achterhoede. Maar voor hem en de club is het goed dat er nu een tijdelijke oplossing is. Branderhorst krijgt de kans om weer iedere week een wedstrijd te spelen. Mocht hij in de zomer weer terugkeren heeft het dan een keeper die niet een jaar lang stil heeft gestaan."