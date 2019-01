In Australië tijdens carnaval? Ook Down Under wordt gewoon gehost

Je bent aan de andere kant van de wereld. Het is lekker warm en je geniet van een prachtige omgeving. Sommige Nederlanders genieten momenteel van die hemel op aarde. Maar dan nadert maart ineens, en zouden ze niets liever willen dan in Nederland zijn om carnaval te vieren.

Zo ook een aantal meiden van reisbureau Dutchies Travel. Daarom besloten ze om carnaval naar Australië te halen. "Binnen ons team komen een aantal meiden uit Brabant en Limburg. Deze tijd van het jaar missen we het vieren van carnaval. Aangezien je niet even op en neer vliegt vanuit Australië, besloten we om carnaval hierheen te halen", vertelt Janneke Bots, marketing coördinator van Dutchies Travel .

Facebookaankondiging van Dutchies Travel

Sfeer

Twee kroegen in Melbourne en Sydney worden omgetoverd tot echte carnavalstempels. "We zorgen ervoor dat de bars volhangen met versieringen in de carnavalskleuren geel, rood en groen. De dj's worden goed ingelicht zodat iedereen kan meegenieten van de nieuwste carnavalshits. Iedereen komt verkleed en we gaan zelfs een prins carnaval proberen te regelen", aldus Janneke.

De kroegen waar de feesten worden georganiseerd, waren eerder al het decor van afterparty's van de nieuwjaarsduiken en Koningsdag. De kroegeigenaren ontvingen de Nederlandse gezelligheid toen met open armen en daarom hoefden ze nu ook niet lang na te denken. "Ze vinden Nederlanders leuk. Ze zorgen voor weinig gedoe en een goede sfeer", zegt Janneke.

Veel animo

Om het feest te promoten plaatste Dutchies Travel een bericht in de Facebookgroep voor Nederlanders in Australië. Volgens Janneke zijn er veel leuke reacties binnengekomen. "In Australië is het een stuk normaler om twee uur te reizen voor een feest. Dus Nederlanders die in andere steden dan Melbourne of Sydney verblijven, voelen zich ook geroepen om te komen. Ze proberen hun reis zo te plannen dat ze 1 maart in de buurt zijn."

Verkleden

Bij carnaval hoort natuurlijk een goed carnavalskostuum. In Australië zijn weliswaar geen carnavalswinkels, maar wel genoeg plekken waar verkleedkleding te krijgen is, volgens Janneke. "Kostuums die voor Halloween zijn, kunnen ook voor carnaval gebruikt worden. Een andere optie is gewoon creatief zijn. Veel mensen kunnen zelf iets leuks bij elkaar rapen."