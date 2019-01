Nog altijd weinig beweging rondom Vincent Janssen: 'Clubs informeren wel maar zijn niet concreet'

Dat stelt het management van Janssen desgevraagd. De 24-jarige spits zit op een dood spoor bij de Spurs. “Zij willen Janssen alleen maar verkopen, want hij komt niet meer in de plannen van de club voor”, zegt zaakwaarnemer Patrick van Diemen. “Clubs informeren wel, maar concreet wordt het nog niet.”

Janssen werd in de zomer van 2016 voor een recordbedrag van 22 miljoen euro getransfereerd van AZ naar Tottenham. Mede door blessureleed is het huwelijk tussen Janssen en Spurs niet geworden van wat men ervan gedacht had. “Het belangrijkste is nu dat Janssen weer gaat spelen”, zegt zijn zaakwaarnemer.

Clubs informeren dus wel naar Janssen, maar schrikken wellicht van het gevraagde bedrag voor de spits. Engelse media suggereren van bedragen tussen de 13,5 miljoen en 17,5 miljoen euro wat Spurs voor de spits vraagt.

Trainer Mauricio Pochettino maakt geen gebruik meer van Vincent Janssen (foto: VI Images).

Onmogelijk

Spurs-trainer Mauricio Pochettino liet vorige week duidelijk merken dat hij geen gebruik meer gaat maken van de diensten van de spits uit Oss. "We proberen hem zo snel mogelijk fit en in vorm te krijgen en daarna een club voor hem te vinden waar hij weer gelukkig kan zijn en kan spelen. Maar hier is dat onmogelijk."

Het management van Janssen heeft er vertrouwen in dat de spits nog voor het sluiten van de transfermarkt een nieuwe club gaat vinden. Anderhalf jaar geleden lukte het Janssen ook om op ‘deadline-day’ tijdelijk te vertrekken. Toen vertrok Janssen op huurbasis naar het Turkse Fenerbahce. Janssen heeft nog een kleine kans om na 31 januari te vertrekken. In Rusland is de transfermarkt nog open tot halverwege februari.