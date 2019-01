Hoogebejaarde man (87) krijgt anderhalf jaar cel voor ontucht met autistisch meisje (12)

BAKEL - Een 87-jarige man uit Koog aan de Zaan is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van anderhalf jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk. Hij pleegde meerdere keren ontucht met een 12-jarig meisje.

De man verbleef in mei en juni 2017 op een camping in Bakel en vergreep zich meerdere keren aan het meisje in zijn tent. Ze verbleef daar met haar moeder en de vriend van haar moeder.

De rechtbank kwam tot de veroordeling op basis van opvallend bewijsmateriaal: op de handen van de man zat destijds oranje verf. Sporen van die verf zijn ook gevonden aan de binnenkant van de onderbroek van het meisje.

Half ontkleed

De verdachte verklaarde zelf onschuldig te zijn. Maar de rechtbank vond dat er genoeg bewijs is in dit geval. De moeder en haar vriend verklaarden allebei dat het meisje alleen met de man in de tent verbleef en dat toen zij terugkwamen, er oranje verf op zowel de man als het kindje zat. Ook had de partner van de moeder het meisje in een vreemde houding en half ontkleed aangetroffen toen hij haar onverwacht in de tent van de verdachte ophaalde.

De rechter toont weinig medelijden met de hoge leeftijd van de man. Het delict is volgens de rechtbank erg genoeg om ook een onvoorwaardelijke celstraf te geven. Naast de celstraf moet de verdachte het meisje een schadevergoeding betalen van ruim 3.000 euro.