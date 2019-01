Deel dit artikel:













Inspectie legt Eindhovense kliniek voor botox en fillers stil Een klant ondergaat een botoxbehandeling bij ABC Clinic in Breda

EINDHOVEN - De particuliere kliniek Expat Med. bv mag van de gezondheidsinspectie voorlopig geen ingrepen meer uitvoeren. De kliniek heeft onder andere een vestiging aan de Alard du Hamelstraat in Eindhoven. De inspectie zegt dat er op negen onderdelen verbeteringen moeten komen. Er zijn organisatorische tekortkomingen gevonden en ook is het niet overal even schoon.

Expat Med. bv heeft vooral patiënten met een Oost-Europese achtergrond en biedt botox- en fillerbehandelingen aan, injecties in gewrichten en verwijdering van afwijkend baarmoederslijmvlies. Beter Nederlands

De medisch specialisten, afkomstig uit Polen, hebben wel de juiste papieren om in Nederland te mogen werken als medisch specialist. Ze moeten binnen een jaar beter Nederlands kunnen spreken en schrijven, is één van de eisen van de inspectie. Dan kunnen ze beter communiceren met Nederlandse collega's. De kliniek heeft ook nog twee vestigingen in Den Haag en Amsterdam.