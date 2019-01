Grootschalige drugssmokkel en witwassen: tot negen jaar celstraf in zaak 'Gutenberg'

DEN BOSCH - Vier mannen en een vrouw zijn maandag in de grote Eindhovense drugszaak 'Gutenberg' in hoger beroep veroordeeld tot celstraffen van maximaal negen jaar. De vijf maakten zich onder meer schuldig aan grootschalige smokkel van harddrugs naar het buitenland en witwassen.

Een 42-jarige man uit Veldhoven kreeg de zwaarste straf: hij moet in hoger beroep negen jaar de cel in voor witwassen en het meehelpen bij het smokkelen van harddrugs naar onder andere het Verenigd Koninkrijk. Hij fungeerde als de rechterhand van de leider van de organisatie. Het meesterbrein, de 37-jarige Tommy van der Sommen, is nog altijd spoorloos. Hij is eerder door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar.

LEES OOK: Tommy staat op de nationale opsporingslijst, wie is deze ongrijpbare drugsbaron?

Een 36-jarige man uit Eindhoven moet in hoger beroep dertig maanden de cel in. Eerder kreeg hij van de rechtbank zesendertig maanden cel opgelegd. Hij haalde grote hoeveelheden geld op en vervoerde die voor de criminele organisatie. Een 30-jarige man, ook uit Eindhoven, krijgt negen maanden cel voor het bezitten van harddrugs en apparatuur om het te maken. Een 32-jarige vrouw uit Valkenswaard kreeg een taakstraf van zestig uur voor het witwassen van drugsgeld.

Antiekzaak

De vader van de leider, een 66-jarige antiekhandelaar uit Eindhoven, is vrijgesproken van deelname aan de criminele organisatie. De leden ontmoetten elkaar in de antiekzaak van de vader. Hij bewaarde daar telefoons en geld voor zijn zoon. Het hof vond niet dat er genoeg bewijs was om te kunnen stellen dat de man zelf lid was van de organisatie.

Hij is wel veroordeeld voor het witwassen van drugsgeld en voor verzekeringsfraude. Hij kreeg een celstraf van 122 dagen en moet een boete van 10.000 euro betalen. Ook kreeg hij een voorwaardelijke straf van twee maanden opgelegd en moet de man een schadevergoeding van ruim 10.000 euro betalen aan de verzekeringsmaatschappij die hij heeft opgelicht. Zijn gevangenisstraf is door het hoger beroep aanzienlijk verminderd: door de rechtbank kreeg hij eerder twee jaar cel opgelegd.

Onderzoek

Het onderzoek naar de drugsbende heeft bijna twee jaar geduurd. De politie vond op meerdere locaties drugs en apparatuur en stoffen voor de productie van drugs. Tijdens een van de transporten onderschepte de politie 132 kilo harddrugs. In totaal is voor minimaal 800.000 euro witgewassen door de organisatie.