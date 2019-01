Deel dit artikel:













Amnesty International niet blij met optreden Tiësto in Saudi-Arabië Tiësto treedt donderdag op in Saudi-Arabië. (Archieffoto: ANP)

BREDA - Amnesty International is niet te spreken over een optreden dat Tiësto donderdag geeft in Saudi-Arabië. De Bredase dj is donderdag te zien en vooral te horen in het King Abdullah Economic Center in de Saudische stad Jeddah. Het optreden werd dit weekend aangekondigd.

Geschreven door Christel van der Meer

Van een boycot wil Amnesty International niet spreken. "Wij zullen nooit zeggen dat bijvoorbeeld een dj ergens niet moet gaan optreden. Wel vinden we dat hij moet nadenken of hij geen onderdeel is van een grote pr-campagne van de Saudische prins", aldus woordvoerder Emile Affolter van Amnesty International. "Het is op dit moment slechter dan ooit gesteld met de mensenrechten. We maken ons zorgen over de rechten voor vrouwen. Ook worden mensenrechtenactivisten in de gevangenis gegooid en daar mishandeld", vertelt hij. "Wij willen hem hier graag over informeren." Kritische noot

Tijs Verwest, zoals Tiësto echt heet, zou volgens Amnesty International tijdens zijn bezoek aan het land aan de schendingen van mensenrechten aandacht kunnen besteden. "Er is altijd wel een of andere manier waarop dat kan. Hij kan tijdens zijn optreden een kritische noot plaatsen", oppert de woordvoerder. De mensenrechtenorganisatie heeft nog geen contact gehad met het management van de dj. "Het werd ook pas laat bekend dat hij daar gaat optreden. Normaal sturen we dan een uitnodiging als een dj of organisatie naar zo'n soort land wil." Dat gebeurde volgens de woordvoerder ook bij de bekendmaking van het WK voetbal in Rusland (2018) en Qatar 2022. Volgens de zegsman komt maar zelden voor dat Nederlandse artiesten naar Saudi-Arabië gaan om daar op te treden. De manager van Tiësto was maandag niet bereikbaar voor commentaar.