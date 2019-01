Deel dit artikel:













Vier auto’s botsen op A59 bij Engelen, snelweg korte tijd dicht Foto: Archief

ENGELEN - Op de A59 bij Engelen is maandagmiddag een ongeluk gebeurd met vier auto's. Vanuit Den Bosch naar Waalwijk was de weg korte tijd helemaal dicht. De weg is inmiddels weer open en de file is opgelost.

Geschreven door Roxanne Hazenberg

Bij het ongeval op de A59 waren vier auto's betrokken. Het is niet bekend hoe dit ongeluk kon gebeuren.