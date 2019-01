Deel dit artikel:













Vrouw (89) wordt opgelicht door slotenmakers en dag later met geweld beroofd van al haar spaargeld De 89-jarige vrouw doet haar heftige verhaal in Bureau Brabant.

EINDHOVEN - Een 89-jarige vrouw uit Eindhoven is in oktober vorig jaar op brute wijze overvallen door twee mannen, een dag nadat ze werd opgelicht door twee malafide slotenmakers. De politie vermoedt dat er een verband is. De dappere vrouw doet maandagavond in Bureau Brabant haar verhaal.

Geschreven door Rebecca Seunis

Ze woont al 32 jaar in dezelfde flat in de Reinaertlaan in Eindhoven. Aan het veilige gevoel dat ze daar altijd had, komt in oktober vorig jaar abrupt een eind. Na een wandeling met haar hondje, merkt ze dat ze haar sleutels binnen heeft laten liggen. Niemand heeft een reservesleutel en samen met de buren belt ze een slotenmaker. Daarna begint de ellende pas echt. Er komen twee slotenmakers. Zonder overleg boren de mannen het slot eruit en plaatsen ze een compleet nieuw slot. De mannen eisen 950 euro voor het nieuwe slot. “Ik schrok me helemaal wezenloos. Ik denk: dat kan toch niet? Maar ja, begin als vrouw maar iets tegen een paar van die kerels”, vertelt ze. De vrouw is overrompeld en besluit gewoon te betalen. Ze haalt het geld uit een witte envelop waar al haar spaargeld in zit. De mannen vertrekken met de 950 euro. Witte envelop

De volgende avond, op zaterdag 13 oktober, wordt er rond acht uur aangebeld. Er staat twee mannen aan de deur en de mevrouw doet open, omdat ze de thuishulp verwacht. “Ik werd met een rotklap naar binnen gegooid. Ik viel tegen de muur aan”, vertelt ze. De mannen willen maar één ding: de witte envelop met geld. Ze gaan ver om die envelop te bemachtigen. Maar de vrouw blijft zich verzetten. Ook als de mannen haar overgieten met vloeistof en dreigen haar in brand te steken. Ze dreigen ook haar vingers af te snijden." Mes op vingers

“Toen ze dat mes op mijn vingers zetten en wilden gaan snijden, dacht ik: wat is geld? Vooruit dan maar.” De mannen gaan er snel vandoor met het spaargeld van de mevrouw. Ze stappen in een donkerblauwe Volkswagen Golf. De politie is op zoek naar tips en ooggetuigen. De twee overvallers zijn rond de 1,65 en 1,75 meter lang. Eén van hen droeg een beige jack en een muts. De mevrouw zag bij één van de mannen bruine ogen. De blauwe Golf stond klaar op de Huizingalaan. De overvallers werden opgewacht door twee andere mannen. De politie hoopt dat iemand de mannen of de auto heeft gezien