Kunst of verkiezingsstunt? Megavarken voor station in Eindhoven Campagne voeren met een varken

EINDHOVEN - Een vijf meter hoog en zeven meter lang varken staat tot 18 februari voor het centraal station van Eindhoven. Het kunstwerk is gemaakt van roestkleurig staal en heet 'ode aan het varken'. Maar het dient ook een politiek doel, want het kunstwerk is geplaatst door Partij voor de Dieren.

Geschreven door Paul Post

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen in maart kwamen de provinciale lijsttrekker Marco van der Wel en Tweede Kamerlid Frank Wassenberg naar Eindhoven om het beeld te onthullen. "En om campagne te voeren, want straks gaan we ook nog flyeren in de binnenstad van Eindhoven", aldus Van der Wel. Hij ziet de symboliek wel in het beeld van het dartele, levenslustige varken en de doelstelling van zijn partij. "Wij vinden dat de dieren in de intensieve veehouderij meer vrijheid moeten krijgen. Net als dít varken." 'Dier en geen product'

Maakster van het beeld is Jantien Mook. "Het is echt mijn bedoeling geweest om de levendigheid en vrolijkheid van het varken weer te geven. Dat mensen die het beeld zien bij een varken weer gaan denken aan een dier en niet aan een product." De eerste reacties van voorbijgangers op het beeld zijn overwegend positief. "Het is een vrolijk beeld en past prima in deze streek waar zoveel varkens zijn."