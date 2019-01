Rini steunt bokslegende Rudi Lubbers: ‘We moeten hem aan een waardig bestaan helpen'

SINT-WILLEBRORD - Hij heeft er zijn handen vol mee. Na de aflevering van Andere Tijden Sport zondagavond heeft Rini Wagtmans er een baan bij: hij is coördinator van de actie #HelpRudiLubbers. In de aflevering is namelijk te zien hoe de bokslegende aan lager wal is geraakt. Hij woont nu met zijn partner en zwerfhonden in een onverwarmde caravan in Bulgarije. “Ik weet niet of ik de winter ga overleven…”

In de aflevering is onder andere te zien hoe Lubbers in een riviertje zijn tanden poetst. “Het is hier gewoon te koud”, hoor je Lubbers zeggen, terwijl je hem door de gebarsten voorruit van zijn oude Volkswagen busje ziet zitten. “Vannacht had ik bevroren tenen. Ik weet niet of ik deze winter zo ga overleven. Er kan hier wel een meter sneeuw vallen.”

Lubbers leidt een teruggetrokken bestaan in Bulgarije, waar hij met zijn partner Ria en een horde zwerfhonden in een onverwarmd busje leeft zonder gas, water, licht of sanitaire voorzieningen. En dat maakte op Twitter het nodige los:

“Van de NOS heb ik een code gekregen van de mailbox van de actie: HelpRudiLubbers@gmail.com”, vertelt Rini Wagtmans, die begin jaren zeventig etappes won in onder meer de Tour de France en Vuelta. “Sinds maandagochtend ben ik daar de berichten aan het uitzoeken en het is echt een gekkenhuis: er komen per minuut vier à vijf berichten binnen. Er hebben zeker al driehonderd mensen gedoneerd en ik verwacht dat we ondertussen toch wel een paar duizend euro hebben ingezameld.”

Altijd recht op hulp

In 2009 hielp hij Lubbers ook al uit de brand. “Toen werd ik geattendeerd op de penibele situatie waarin Rudi zich bevond en heb ik hem aan een woning in België geholpen", vertelt Wagtmans. "Maar na een maand of zes ging dat fout omdat hij weer zwerfhonden in huis had genomen die heel de buurt op stelten zetten. Binnen een week stond de politie toen meer dan vijftig keer aan de deur. Toen stonden ze weer op straat.”

Dat het de vorige keer fout ging, wil volgens Wagtmans niet zeggen dat er geen nieuwe poging ondernomen hoeft te worden. “Iedereen verdient hulp. Ook mensen die al een keer geholpen zijn. We moeten Lubbers weer aan een waardig bestaan helpen.”