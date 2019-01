25.000 euro voor project dat taboes over de rol van de man moet doorbreken

TILBURG - 25.000 euro voor mannenemancipatie, dat krijgt het Feniks Emancipatie Expertise Centrum Tilburg van het Oranjefonds. Met hun project ‘Mans genoeg’ willen ze stereotypen doorbreken. “Veel problemen in de wereld hangen vast aan de stereotypen van de rol van mannen.”

Mannenemancipatie is broodnodig volgens Laurens Kleijntjens, projectleider van ‘Mans genoeg’. “Door die stereotypen over mannen gaan zij zich anders gedragen. Zo zijn mannen in de meeste gevallen liever degene die als eerst slaan in plaats van dat ze klappen vangen. Dat zorgt voor meer geweld.” Daarom organiseert Feniks met dit project twee jaar lang thema-avonden om mannen na te laten denken over hun rol als man.

Het jaar van de man

In de eerste thema-avond staat de vraag ‘wat is mannenemancipatie?’ centraal. Daarbij gaat het ook over de stereotypen rondom het man zijn. “Bij die bijeenkomst wordt het jaar van de man, georganiseerd door Feniks, geopend”, vertelt Kleijntjens. “Dit omdat het dit jaar ook 100 jaar geleden is dat het vrouwenkiesrecht en daarmee de vrouwenemancipatie is gestart.”

Meedenken

De thema-avond vindt 14 maart plaats in de LocHal in Tilburg. De wethouder van emancipatie in Tilburg, Erik de Ridder, gaat de avond openen. Poppenspelers Frans van der Meer en Jeroen de Leijer doen een sketch. De rest van de thema-avonden die de komende twee jaar worden georganiseerd, moeten nog ingevuld worden. Daarvoor wil Kleijntjens ook de Brabantse mannen aansporen mee te denken over onderwerpen.

Het ultieme doel: mannen bewust maken van hun gedrag en taboes doorbreken. "Mannen vragen zich vaak af of ze wel mans genoeg zijn en willen voldoen aan het beeld dat door de maatschappij geschetst wordt. Vandaar ook de naam van het project. Maar dat hoeft helemaal niet . Mannen moeten zich niet afvragen of ze mans genoeg zijn, maar of ze mens genoeg zijn."