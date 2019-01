Jong PSV wint inhaalduel van FC Dordrecht, RKC pakt ook drie punten

RKC was te sterk voor Jong FC Utrecht. (Foto: OrangePictures)

EINDHOVEN - Jong PSV en RKC Waalwijk hebben maandagavond allebei de volle buit gepakt in de Keuken Kampioen Divisie. De beloften van PSV waren met 1-3 te sterk voor FC Dordrecht. RKC schoof Jong FC Utrecht opzij: 1-2.

FC Dordrecht-Jong PSV (1-3)

Drie dagen later dan gepland stonden beide teams maandagavond alsnog tegenover elkaar. Afgelopen vrijdag ging het duel vanwege de winterse omstandigheden niet door. De Eindhovenaren begonnen zwak en keken al na zeven minuten tegen een achterstand aan.

Na de rust werd orde op zaken gesteld. Eerst was het Mauro Junior die Jong PSV vanaf elf meter op gelijke hoogte schoot, tien minuten later zette spits Joël Piroe de ploeg op voorsprong. Na een fraaie rush was het slotakkoord voor invaller Lennerd Daneels,





Jong FC Utrecht-RKC Waalwijk (1-2)

De Waalwijkers namen binnen zestien minuten afstand van Jong FC Utrecht. Al na acht minuten was Emil Hansson trefzeker, waarna Sylla Sow in de 16e minuut de score verdubbelde. Hij scoorde tegen zijn oude ploeg.

Direct na de rust kwamen de beloften uit Utrecht terug in de wedstrijd door een treffer van Mokono, maar daar bleef het vervolgens bij.