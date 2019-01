Zoektocht NAC naar nieuwe directeur verloopt moeizaam: 'Van der Aat afgehaakt'

BREDA - De zoektocht van NAC naar een nieuwe algemeen directeur verloopt moeizaam. De Bredase voetbalclub heeft volgens bronnen nog geen geschikte kandidaat gevonden en beoogde kandidaten haken zelf af. Zo liet bijvoorbeeld Henri van der Aat, eerder werkzaam bij Ajax en AS Monaco, NAC lopen.

NAC is nog altijd druk op zoek naar een opvolger van de opgestapte algemeen directeur Justin Goetzee. Die verklaarde zich in september 2018 solidair met de ontslagen Hans Smulders en verdween uiteindelijk 1 januari jongstleden officieel van het toneel. Dat proces, zo melden bronnen, verloopt moeizaam.

Geen goede reputatie

Zo loopt de Bredase club in de zoektocht naar een nieuwe algemeen directeur bijvoorbeeld tegen de eigen (slechte) reputatie aan als werkgever. In de voorbije jaren is NAC verworden tot een waar kerkhof voor trainers en (technisch) directeuren. Velen haalden het einde van hun contract niet, omdat ze vroegtijdig werden buiten gebonjourd. Beoogde kandidaten houden hier rekening mee, zijn bang voor eventuele imagoschade en stappen daarom niet snel in.

Van der Aat laat NAC lopen

NAC sprak al informeel met een aantal kandidaten over de functie van algemeen directeur. De juiste opvolger van Goetzee zat er niet bij of de persoon in kwestie haakte af. Dat laatste is volgens bronnen het geval met Henri van der Aat. Het commerciële zwaargewicht, die eerder topfuncties had bij Ajax en AS Monaco, laat NAC lopen.

Rust in de tent

Bij NAC weten ze dat ze een mooie club zijn om voor te werken, maar zeker ook een hele lastige. Er wordt dan ook op een 'evenwichtige manier' gezocht, want ook NAC loopt natuurlijk risico bij de aanstelling van een nieuwe directeur.

En daarom willen ze in Breda nu echt niet over één nacht ijs gaan. Als bewijs daarvoor wordt verwezen naar de aanstelling van interim-directeur Nicole Edelenbos in december. Zij kan, volgens afspraak, vrij lang de zaken waarnemen op de burelen van NAC en dat brengt een zekere mate van rust in de tent.

Niet mis schieten

Het getuigt van gezond verstand dat NAC zich rustig beraadt op een goede, verstandige keuze voor een algemeen directeur. Omdat de club die persoon voor vijf jaar aan zich wil binden, kan de club kan het zich niet veroorloven om mis te schieten. Niet eens zozeer vanwege de financiën, maar zeker voor de geloofwaardigheid van bestuurders en hoofdaandeelhouders. De achterban zal blunders niet meer accepteren.

Maar de grootste zorg voor de bestuurders is momenteel niet de aanstelling van een algemeen directeur. Het degradatiespook dat in Breda rondwaart, zal meer hoofdpijn geven. Ook voor degene die uiteindelijk wel de nieuwe baas wordt bij NAC. Het maakt er het hele proces niet makkelijker op.