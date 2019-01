Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Camper en busje in vlammen op in Uden Foto: Foto's Addy Smits / 112journaal

UDEN - Een camper en een busje zijn maandagnacht aan het Nonnenveld in Uden in vlammen opgegaan. De camper stond bij een verdeelstation geparkeerd en in de wagen stond een volle gasfles. Reden voor de brandweer om extra alert te zijn.

Geschreven door Sandra Kagie

De brand aan het Nonnenveld werd rond halfdrie gemeld. De brandweer was snel ter plekke, maar kon niet voorkomen dat de voertuigen volledig uitbrandden. Zowel het busje als de camper moesten worden opengeknipt om het vuur te kunnen bestrijden. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.