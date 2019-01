Luuk en Tess populairste namen voor kids in Brabant

EINDHOVEN - Luuk en Tess. Deze namen kregen nieuwbakken kids in onze provincie afgelopen jaar het vaakst. Dat meldt de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Na Luuk volgen Daan en Mees als meest populaire jongensnamen in onze provincie. Qua meisjesnamen zijn na Tess, Julia en Zoë het meest populair.

Kijk je naar heel Nederland dan kozen ouders het vaakst voor Lucas en Julia als naam voor hun kind, zo blijkt uit de lijst van populairste kindernamen die de SVB elk jaar naar buiten brengt. Levi en Finn zijn landelijk gezien de nummer 2 en 3 jongensnamen. Qua meisjesnamen zijn dit Emma (2) en Sophie (3).

De Brabantse nummer 1 jongensnaam, Luuk, komt landelijk gezien niet verder dan plek 7. De meisjesnaam die in onze provincie vorig jaar het meest werd gekozen, Tess, is landelijk gezien met een vierde plek ook behoorlijk populair.

De volledige top-10 van populairste jongensnamen in Brabant is:

1. Luuk

2. Daan

3. Mees

4. Noah

5. Sem

6. Finn

7. Noud

8. Bram

9. Guus

10 .Milan

(Bron: Sociale Verzekeringsbank)

De volledige top-10 van populairste meisjesnamen in Brabant is:

1. Tess

2. Julia

3. Zoë

4. Emma

5. Mila

6. Sophie

7. Nora

8. Noor

9. Saar

10. Liv

(Bron: Sociale Verzekeringsbank)

Een jaar geleden kwam bij de jongens Daan in onze provincie nog als populairste naam uit de bus. Tess was ook toen al de meisjesnaam die het meest werd gekozen.





Verschillen per provincie

De gekozen namen verschillen opnieuw behoorlijk per provincie. Zo komt de landelijke koploper qua jongensnamen, Lucas, niet terug in de top 10 in onze provincie. maar ook niet in Overijssel, Drenthe en Groningen.

En in Zeeland bijvoorbeeld scoort Jan net als een jaar geleden nog steeds als meest gekozen jongensnaam. Terwijl in Noord-Holland James het populairst was en in Flevoland Liam. In Groningen, Friesland en Drenthe was Lieke de meest gekozen meisjesnaam. Terwijl in Limburg het meest werd gekozen voor Mila.