Brabantse Stefan grote favoriet bij WK sledehondenrennen: 'Kou en sneeuw worden nog een uitdaging'

Vorig jaar werd Donker met zijn honden eerste op de Europese kampioenschappen in Italië en dus heeft hij goede hoop op een podiumplaats: "Uiteraard hebben we met de wereldkampioenschappen wat extra concurrentie, maar de honden zijn fit en we hebben goed getraind."

Donker en zijn vrouw Ilse doen mee in de 6 honden klasse. Per klasse doen de besten mee uit elk land. In totaal zijn er 24 teams met 14 verschillende nationaliteiten. "Wij lopen een parcour, een trail zoals ze dat noemen, van 13,8 km en dat drie dagen lang.", legt Stefan uit. Wie over die drie dagen het snelste is, heeft gewonnen.

De Brabander is erg benieuwd wat de sneeuwcondities gaan doen: "Het is nu heel koud, het was hier vannacht min 20." Tijdens het parcours wordt 15 centimeter sneeuw per dag verwacht. "Dat wordt nog een uitdaging", besluit Donker.

Woensdag om halftwee wordt het startschot van de driedaagse tocht gegeven.

