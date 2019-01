Deel dit artikel:













Automobilist botst tegen boom, gladheid is boosdoener De auto raakte door de gladheid in een slip. (Foto: Danny van Schijndel)

LIESHOUT - Een automobilist is op de Herendijk in Lieshout tegen een boom gereden. Gladheid zorgde ervoor dat de auto in een slip raakte. De bestuurder raakte daardoor de controle over het stuur kwijt.

Geschreven door Marjanka Meeuwissen-Oerlemans

De bestuurder zou lichtgewond zijn geraakt. Kort na het ongeluk kwam een strooiwagen naar de Herendijk om een einde te maken aan de gladheid. Na het ongeluk werd er gestrooid. (Foto: Danny van Schijndel)