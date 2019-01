In de sloot, tegen een boom, op een andere auto: veel ongelukken op spiegelgladde wegen

Bij een botsing tussen twee auto's raakten op de Beeksedijk twee mensen gewond. Hoe zij eraan toe zijn, is niet bekend. Bij een ander ongeluk op diezelfde weg waren ook drie auto's betrokken. Daarbij vielen geen gewonden. Een derde ongeluk was eenzijdig, een automobilist reed een sloot in. Die bestuurder kwam er ook zonder kleerscheuren vanaf.

Ook in het dorp Zeeland belandde een auto in een sloot. Dat gebeurde aan de Graspeel.

Strooien na ongeluk

Op de Herendijk in Lieshout verloor iemand de macht over het stuur en reed tegen een boom. De bestuurder zou lichtgewond zijn geraakt. Kort na het ongeluk kwam een strooiwagen naar de Herendijk om een einde te maken aan de gladheid.





Na het ongeluk werd er gestrooid. (Foto: Danny van Schijndel)





Ook fietsers hebben het op sommige plekken moeilijk om overeind te blijven. Uit Tilburg komen meldingen binnen van valpartijen waarbij fietsen en scooters betrokken zijn. Het zou glad zijn op onder meer de Heuvel, Spoorlaan, Voltstraat en Schouwburgring.





Ook op de fietspaden is het glad. (Foto: Toby de Kort/ De Kort Media)