Drie doden gevonden in Belgisch drugslab na tip uit Eindhoven

EKSEL - In een loods die als drugslab dienstdeed in het Belgische Eksel heeft de politie drie doden aangetroffen. De politie kwam rond kwart voor vier ’s nachts ter plaatse na een tip uit Eindhoven. Dat schrijft de krant Het Belang van Limburg. De gemeente Hechtel-Eksel ligt circa 30 kilometer ten zuiden van Eindhoven.

De politie was naar de loods gegaan na de melding van een vreemde geur. Het is nog onduidelijk wat er zich in dit productiecentrum van synthetische drugs heeft afgespeeld. De straat en omgeving is afgesloten. Burgemeester Dalemans van de gemeente Hechtel-Eksel zegt tegen Het Belang van Limburg dat door de afzetting ongeveer vijftig mensen dinsdagochtend niet naar hun werk kunnen gaan.