Bouwput tijdelijk asfalteren voor carnavalsoptocht? 'Dit kost klauwen vol geld' Over deze weg zou over ruim een maand de carnavalsoptocht van Eindhoven moeten rijden. Foto: Collin Beijk Foto: Collin Beijk Foto: Collin Beijk

EINDHOVEN - De gemeente Eindhoven beslist dinsdagavond of de Vestdijk in de binnenstad tijdelijk geasfalteerd gaat worden voor 50.000 euro. Op dit moment is de straat opgebroken voor herinrichting. Het tijdelijke asfalt zou ervoor zorgen dat de carnavalsoptocht er toch overheen kan. Het plan is tegen het zere been van GroenLinks. Die partij ziet het idee niet zitten en dient er een motie tegen in.

Geschreven door Saskia Nelissen

Elk jaar rijdt de Eindhovense carnavalsoptocht over de Vestdijk. Aan de carnavalsvereniging van de stad was beloofd dat de weg op tijd klaar zou zijn voor carnaval begint, maar dit doel wordt niet gehaald. Om de stoet toch niet te laten afwijken van de gebruikelijke route, wil het college van Eindhoven tijdelijk een laag asfalt over de bouwput leggen. Bouwput

“Die optocht moet sowieso doorgaan”, begrijpt ook Sander Cuijk van GroenLinks. “Maar moet dat wel over de Vestdijk gebeuren?’, vraagt hij zich af. “Het wordt een mooie straat, maar op dit moment is het een bouwput.” “We kunnen nu inderdaad asfalt neerleggen zodat de carnavalswagens er die paar uren toch overheen kunnen rijden. Maar die weg aanleggen kost klauwen vol geld. Dat geld kunnen we beter ergens anders voor gebruiken.“ Bovendien zorgt het aanleggen van het asfalt voor de optocht volgens Van Cuijk voor nog meer vertraging in de bouw. “Ga maar eens na, je moet de bouwput volstorten met grond. Er vervolgens asfalt op leggen. Dat moet je weer weghalen en afgraven om verder te kunnen. En dan rijdt je tijdens het carnavalsfeest alsnog door een bouwput!

Belofte

Eerder beloofde het college van Eindhoven de carnavalsverenigingen dat de Vestdijk op tijd af zou zijn. De verantwoordelijke wethouder van de stad wil zich aan die afspraak houden. “Ik ben het ermee eens dat een afspraak verantwoordelijkheden met zich meebrengt, maar een afspraak is nooit honderd procent in beton gegoten. Soms moet je naar alternatieven zoeken en die zijn er vast. We hebben die alternatieve routes nog niet goed onderzocht. Ik hoop dat de wethouder daarmee aan de slag gaat.”