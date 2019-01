Waar moet PSV’er Bart Ramselaar heen? ‘Ik zou zo geen club voor hem weten’

En dat terwijl de transfermarkt nog maar drie dagen open is. De tijd begint te dringen voor Ramselaar, die in de zomer van 2016 voor een bedrag van 4,5 miljoen euro werd gekocht van FC Utrecht. De middenvelder uit Amersfoort maakte indruk in de Domstad, maar heeft de belofte nog niet ingelost bij PSV.

Druk

Tommie van der Leegte vindt dat Ramselaar te weinig heeft laten zien in Eindhoven. De oud-middenvelder van PSV denkt dat Ramselaar niet met de druk van een topclub om kan gaan. “Dat zie je helaas wel vaker bij spelers die de stap van de subtop naar de top van de eredivisie maken”, zegt Van der Leegte. "Ik moet dan bijvoorbeeld meteen aan Adam Maher denken. Het lijkt er niet in te zitten bij die jongens."

Tommie van der Leegte tijdens zijn tweede periode bij PSV (foto: VI Images).

Zelf kan Van der Leegte meepraten over hoe het is om niet in het plan van een trainer voor te komen. De inmiddels 43-jarige Van der Leegte vertrok op 20-jarige leeftijd bij PSV vanwege een gebrek aan speelminuten en vertrok naar RKC. In Waalwijk belandde hij ook op de bank en dat was schrikken. “Daar ga je niet vanuit, natuurlijk. De trainer zag het niet in me. Maar dan moet je maar één ding doen: volle bak trainen en alles geven.”

RKC speelde in de onderste regionen van de eredivisie en zette toenmalig trainer Peter Boeve op straat. Martin Jol werd aangesteld als vervanger en dat was de redding van Van der Leegte, zo zegt hij zelf. “Jol maakte me belangrijk. Die trainerswissel kwam voor mij op een goed moment, maar zo zie je maar dat je ook een beetje geluk moet hebben.”

'Verschrikkelijk'

En dat geluk heeft Ramselaar wellicht niet. Waar Phillip Cocu hem vorig seizoen nog in 31 wedstrijden in de eredivisie nodig had, doet zijn opvolger Mark van Bommel geen beroep op Ramselaar. Van der Leegte kan zich goed voorstellen hoe de middenvelder zich nu moet voelen. “Ik weet nog dat het een ongelooflijke moeilijke fase was voor mij”, herinnert Van der Leegte zich. “Je voelt je verschrikkelijk. Je gaat negatief denken en dat heeft alleen maar slechte invloed op je. Uiteindelijk zie je tegen alles op, zelfs trainingen.”

Bart Ramselaar had vorig seizoen nog een aanzienlijk aandeel voor PSV (foto: VI Images).

Maar wat moet Ramselaar nu doen? “Op zo’n jonge leeftijd moet je wekelijks spelen. Maar het is niet makkelijk. Ik zie hem als een goede speler voor de subtop van de eredivisie, maar die zullen zomaar niet de transfersom (circa 3, miljoen euro, red.) voor hem op tafel gaan leggen.” Het feit dat PSV Ramselaar alleen wil verkopen maakt het ook niet makkelijk voor de middenvelder. “In de winterse transferperiode is dat sowieso moeilijker. Ik zou zo geen club weten waar hij heen kan. Een verhuur zou beter zijn voor hem, maar de vraag is of PSV daarmee akkoord gaat.”