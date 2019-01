Deel dit artikel:













Dode bij botsing tussen auto en vrachtwagen op Anthony Fokkerweg in Eindhoven Het ongeluk gebeurde aan de Anthony Fokkerweg in Eindhoven. (Foto: Sem van Rijssel/ SQ Vision)

EINDHOVEN - Op de Anthony Fokkerweg in Eindhoven is dinsdagmorgen bij een ongeluk iemand om het leven gekomen. De bestuurder van een auto kwam op de verkeerde weghelft terecht, waarna een frontale aanrijding met een vrachtwagen volgde. De bestuurder van de auto is daarbij overleden.

Geschreven door Marjanka Meeuwissen

De chauffeur van de vrachtwagen raakte niet gewond. Mogelijk onwel

De politie laat weten dat het slachtoffer zo meteen uit de auto wordt gehaald. Verkeersspecialisten doen onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Er is gesproken met mensen die het ongeluk zagen gebeuren. Op basis van die ooggetuigenverslagen houdt de politie er rekening mee dat de bestuurder onwel was geworden en daardoor mogelijk van de weg is geraakt. Onze verslaggever laat weten dat schuin door de middenberm, die zo'n vier meter breed is, een spoor te zien is van tientallen meters lang. De politie onderzoekt dat spoor.