Zwaar ongeluk op Achtseweg Noord in Eindhoven Het ongeluk gebeurde aan de Achtseweg Noord. (Foto: Sem van Rijssel/ SQ Vision)

EINDHOVEN - Aan de Achtseweg Noord in Eindhoven is een zwaar ongeluk gebeurd. Daarbij waren een vrachtwagen en een auto betrokken. Vermoedelijk bij het ongeluk iemand overleden. Dit is nog niet bevestigd door de politie.

Geschreven door Marjanka Meeuwissen-Oerlemans

Brandweermannen en ambulancediensten zijn aanwezig aan de Achtseweg. Meer informatie volgt.