Ooggetuige over brand bij Maaskant Reizen in Lith: 'Er was geen redden meer aan'

LITH - Geen redden meer aan. Dat was de eerste indruk van ooggetuige Johan Schel van de enorme brand bij Maaskant Reizen in Lith. ‘Het ging echt héél snel’.

“Ik ging op de koffie in Megen en reed via Lith toen ik een enorme rookpluim zag. Ik dacht: ‘Wa’s da nou?’ en ben gaan zoeken op 112-meldingen. Toen had ik al snel in de gaten dat het om Maaskant Reizen ging.”

LEES OOK: Grote brand in loods met bussen van Maaskant Reizen in Lith

'Knallen van de banden'

“Ik was er al vlug bij en kon nog net zien dat ze drie bussen konden redden. Die stonden misschien al buiten of dicht bij de deuren, want er was geen redden meer aan. Het hele pand vloog in de fik, ik kon het knallen van de banden horen. De vlammen sloegen uit het dak en de deuren. Het ging echt héél snel en het duurde zeker een kwartier voordat de brandweer er was.”

Volgens Schel stond de Mr. Van Coothstraat vol met kijkers. De weg is in beide richtingen afgesloten en het publiek wordt op afstand gehouden.