Darter Jeffrey Sparidaans boos na uitschakeling BDO-toernooi, PDC-speler versloeg hem

TILBURG - Jeffrey Sparidaans heeft voor de nodige commotie gezorgd in de dartswereld. De darter uit Tilburg verloor afgelopen weekend tijdens een BDO-toernooi de halve finale van de Griek John Michael. Niks aan de hand zou je denken, maar Michael pakte twee weken geleden zijn PDC-tourcard. En volgens de regels mag je dan niet meer gooien op BDO-toernooien. Sparidaans verstuurde een gefrustreerde tweet en biedt nu zijn excuses aan.

Sparidaans uitte afgelopen weekend zijn woede door een tweet te versturen, die later weer werd verwijderd. ‘Het is niet eerlijk dat John Michael heeft gewonnen. Hij is een PDC-speler en steelt nu onze Lakeside-punten’, zo was te lezen in de tweet. Sparidaans heeft inmiddels zijn excuses aangeboden, maar hoopt wel dat hij een punt heeft gemaakt.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Heetst van de strijd

“Ik wil het er eigenlijk niet te veel meer over hebben. Maar blijkbaar heeft Michael toestemming gekregen van Barry Hearn en dan mag hij volgens de regels wel meedoen”, zegt Sparidaans nu, terwijl hij aan het werk is. “De frustraties zijn nu wel wat gezakt. Ik heb die tweet verstuurd net na de wedstrijd, in het heetst van de strijd. Dat is niet slim, maar ik hoop wel dat dit gaat veranderen.”

De darter uit Tilburg verloor dus de halve finale en liep daarmee een aantal punten mis voor het Lakeside WK. Er zijn nog genoeg punten te behalen, maar het gaat Sparidaans om het principe. “We werken er allemaal keihard voor. Maar ik ben wel eerlijk genoeg om mijn excuses aan te bieden. Als je een toernooi wilt winnen, moet je iedereen kunnen verslaan. Voor mij was dit een leermoment, want ik was er tijdens de wedstrijd al veel te veel mee bezig waardoor ik niet goed gooide.”

'Eerst dit jaar het WK van de BDO gooien en wellicht volgend jaar proberen een tourcard te bemachtigen' - darter Jeffrey Sparidaans.

Te weinig aandacht

Toch denkt Sparidaans niet dat dit de laatste keer was dat een PDC-speler meedoet met een toernooi van de BDO. “Ze geven er gewoon te weinig aandacht aan. Daarom denk ik dat er weinig zal veranderen. Maar de BDO kent mijn standpunt en ik hoop dat de mensen mijn frustraties in het heetst van de strijd snappen.”

Hovenier Sparidaans wil niet meer terugkijken op afgelopen weekend en wil zich vooral richten op de komende toernooien. Dit jaar moet zijn jaar worden om zijn droom te verwezenlijken: gooien op Lakeside. “Daar gaan we alles aan doen. Eerst dit jaar het WK van de BDO gooien en wellicht volgend jaar proberen een tourcard te bemachtigen.”