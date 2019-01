Deel dit artikel:













Gewapende overvallers slaan op de vlucht in Eindhoven Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision

EINDHOVEN - Aan de Argentanlaan in Eindhoven zijn een vrouw en een man op een scooter op de vlucht geslagen na een overval. Er is een Burgernetmelding uitgestuurd. Bij de overval, die achter een huis plaatsvond, is een man gewond geraakt aan zijn gezicht. Hij hoefde niet mee met de ambulance naar het ziekenhuis.

Geschreven door Ron Vorstermans

De overvallers zijn gewapend. De man draagt een groene jas en jeans. De vrouw heeft een muts op en heeft lange haren. De politie verzoekt mensen die de twee overvallers zien om ze niet zelf te benaderen.



Meer informatie volgt.