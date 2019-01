Vrachtwagens botsen op A67 bij Someren: rechterrijstrook is dicht, file richting Venlo

SOMEREN - Twee vrachtwagens zijn dinsdagmiddag rond halfvier gebotst op de A67 bij Someren. Door het ongeval is een flinke file ontstaan in de richting van Venlo.

Volgens de ANWB bedraagt de vertraging al meer dan een half uur. Over een lengte van tien kilometer staat file.

Omleiding

Het verkeer in de richting van Venlo wordt geadviseerd om te rijden. Dit kan via de A2 in de richting van Maastricht, via de N276 en vervolgens via de A73 naar Venlo.