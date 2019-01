Het gaat weer sneeuwen! Woensdag minder treinen in Brabant, drukke ochtendspits verwacht

EINDHOVEN - Brabant staat een witte woensdag te wachten. In de nacht van dinsdag op woensdag trekt een sneeuwzone in het westen van onze provincie het land binnen. Het KNMI heeft code geel afgegeven, er rijden minder treinen en er wordt een drukke ochtendspits verwacht.

Ook in andere delen van het land zal sneeuw vallen, maar in Brabant en Limburg blijft de sneeuw ook echt liggen omdat het licht zal vriezen. Er wordt zo'n twee tot vier centimeter sneeuw verwacht.

Tot de avondspits

Rond het middaguur trekt de sneeuw in noordelijke richting en begint het ook in het westen, midden en oosten te sneeuwen. Dit gaat door tot in de avondspits.

Zachte lucht

Terwijl de temperatuur in de rest van Nederland woensdag rond het vriespunt ligt, krijgt het westen van Brabant woensdagmiddag als eerste te maken met zachte lucht vanaf zee. De temperatuur schiet daardoor omhoog naar een graad of 4. Het sneeuwdek wordt snel papperig en smelt deels weg.

Eindhoven Airport

Vliegtuigen vanaf en naar Eindhoven Airport kunnen vooralsnog gewoon opstijgen en landen. Dat laat het vliegveld aan Omroep Brabant weten. De NS zal wel met een aangepaste dienstregeling rijden. Er rijden twintig procent minder treinen in het hele land.

Er rijden bijvoorbeeld de hele dag minder intercity's tussen Utrecht en Eindhoven en tussen Breda en Dordrecht. Ook rijden er minder sprinters tussen Oss en Den Bosch.