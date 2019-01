Eet smakelijk: de boerenkoolmetworstvlaai is de nieuwe Brabantse carnavalssnack

Het zou de titel kunnen zijn van een carnavalshit: boerenkoolmetworstvlaai, maar het is de nieuwste creatie van een paar 'gekke' Brabantse bakkers en een groenteboer die zijn boerenkool in een vlaai wilde stoppen. "Afgelopen zomer is het idee ontstaan", zegt bakker Bram. "Daarna zijn we gaan uitzoeken of zoiets al bestond en zijn we de receptuur gaan uitproberen."

Het recept

De boerenkoolmetworstvlaai bestaat uit deeg, boerenkool, worst, bechamelsaus en geraspte oude kaas. "Ik denk dat ze in Limburg jaloers zijn", zegt Bram. Uiteraard is op proefpersonen uitgeprobeerd of de 'BKMWV' ook in de smaak viel. "We hebben onder meer Rene Schuurmans laten proeven en die zingt nog steeds", zegt Mark lachend. "Hij vond hem lekker en met hem heel veel andere proefpersonen."

Dit is hem: de boerenkoolmetworstvlaai uit Brabant voor carnaval.





Top of flop

De boerenkoolmetworstvlaai ligt vanaf 1 februari tot na carnaval in de winkels van de Schijndelse bakkerij. "Het kan een flop worden, of de boerenkoolmetworstvlaai is niet aan te slepen. We gaan het meemaken", zegt Mark. Hij heeft samen met de plaatselijke groenteman en zijn team hoge verwachtingen van dit nieuwe culinaire hoogstandje.

Een bodem is zo gelegd

Hoewel uw verslaggever van dienst geen culinaire specialist is, smaakt de boerenkoolmetworstvlaai simpelweg goed. Eén punt en je zit zo goed als vol! Over het aantal calorieën hebben we het niet gehad, maar gezien het volle gevoel na het consumeren van één punt, zal dat aantal niet gering zijn. Een echte bodem voor de carnavallers onder ons, waar je ook nog wat vitaminen binnen krijgt.