'We did it!', studenten maken eerste zelfrijdende raceauto van de Benelux

EINDHOVEN - Het team University Racing Eindhoven (URE) heeft de eerste zelfrijdende raceauto van de Benelux ontwikkeld. Dat team bestaat uit ongeveer zestig studenten van de TU/e en Fontys Hogeschool van verschillende studierichtingen, die gezamenlijk de raceauto hebben ontwikkeld.

Studenten van de hogeschool en de technische universiteit bouwen al zo’n vijftien jaar een raceauto. “De teams beginnen elk jaar opnieuw vanaf nul en bouwen samen een raceauto. De afgelopen jaren waren dat raceauto’s met verbrandingsmotoren en op elektriciteit. Wij zijn de eerste met een zelfrijdende raceauto”, zegt Dion Engels van team URE.





Op een testcircuit in Eindhoven draaide en keerde de raceauto onlangs zijn eerste meters zonder bestuurder. Engels: “Het is een volgende stap in ons uiteindelijke doel. We willen zelfrijdende auto’s zo ontwikkelen dat ze beter presteren dan de beste chauffeurs. De meeste ongelukken op de weg gebeuren immers door menselijke fouten. Ons systeem met sensoren gaan we nog verder ontwikkelen en finetunen.”

Wereldkampioenschap

Over niet al te lange tijd hoopt het team dat de zelfrijdende raceauto in 2,3 seconden een snelheid van 100 kilometer haalt. “Raceauto’s moeten door hun snelheid sneller reageren en beslissingen nemen in het verkeer. Die ervaringen en testen willen we gebruiken om uiteindelijk de menselijke bestuurder te vervangen, zodat het verkeer veiliger wordt dan ooit”, legt Engels uit.

Team URE heeft nóg een doel. Wereldwijd bouwen zo’n 700 studententeams elk jaar een raceauto in drie categorieën: motoren, elektrisch en zelfrijdend. “In elke categorie wordt een wereldkampioenschap gehouden. In Duitsland strijden we met 140 teams in een tijdrit om het wereldkampioenschap voor autonome auto's. Dat zou mooi zijn.”