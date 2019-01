Breda liep in jaren '70 voorop met acties: 'We hebben de school bezet'

Hij glundert als hij voor de deur staat van het oude bolwerk aan de De Roy van Zuidewijnlaan in Breda. “Er hingen affiches op de ramen tegen Franco en tegen kernenergie. Het was echt een actiecentrum kun je wel zeggen”, vertelt Entrop. Daar werden de plannen gesmeed voor het verzet tegen de gevestigde orde.









Entrop maakte een drieluik over de jaren 70 en 80 in Breda. “De essentie is, dat we in Breda voorop liepen met acties. We hadden de eerste bedrijfsbezetting, de ENKA, we hadden de eerste sociale academiebezetting, we hadden het eerste filmcollectief”, vertelt Entrop. “Zeven dagen per week actievoeren”, lacht hij.

40 jaar geleden

En van dat filmcollectief was hij zelf één van de oprichters. “De Kritiese Filmers, heette we.” En met dat filmen is Entrop nooit gestopt. Hij maakte de documentaire, omdat hij terug wilde kijken op deze periode uit zijn jeugd. “Wat is er van die mensen geworden? Wie leven er nog? Dus ik ben die mensen op gaan sporen. Een aantal kwam ik nog wel eens tegen, maar de meeste had ik al 40 jaar niet gezien.”

Marleen Maes woonde in die jaren bij Bob en zijn vrouw in huis en ze deed actief mee aan alle acties. Zij is één van de 22 mensen die met Entrop terug blikken op deze periode in hun jeugd. “Ik denk dat we een omwenteling teweeg hebben gebracht op heel veel terreinen. Het terrein van de strijd van de arbeiders, maar ook op sociaal cultureel gebied, zoals die van de vrouwenbeweging”, legt ze uit.

Geen mobiele telefoons

Een van die acties was dus de bezetting van de sociale academie. Frans van der Grinten was erbij. De studenten wilden gehoord worden, en hadden geen behoefte meer aan een strenge leraar voor de klas die hen vertelden hoe het zat. “We hebben de school bezet”, vertelt Van Der Grinten. “We hadden niet zo veel macht, dus de lessen gingen gewoon door, maar de receptie hebben we bezet. Wij controleerden alle telefoontjes die in en uit gingen. Er waren toen nog geen mobiele telefoons, natuurlijk.”

Deel 2 en 3 van het drieluik gaan zondag 3 februari in première in de Nieuwe Vest in Breda. “Ik denk dat de oudere generatie er veel van zullen herkennen, en ik denk dat het jonge mensen kan inspireren”, zegt Maes.