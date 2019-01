Drie mannen in Belgisch drugslab in hun slaap overleden, identiteit nog onbekend

EKSEL - Twee van de drie mannen die dinsdagochtend dood werden aangetroffen in een loods in het Belgische Eksel, zijn geïdentificeerd, maar wie het zijn is nog niet bekendgemaakt. Ze zijn heel waarschijnlijk door het inhaleren van giftige dampen om het leven gekomen, mogelijk in hun slaap.

Dat schrijft de Belgische krant Het Belang van Limburg.

De drie lichamen werden gevonden nadat een anonieme beller naar de meldkamer van de politie in Eindhoven had gebeld. De tipgever liet doorschemeren dat er 'mogelijk lichamen in het pand zouden liggen'. Naar die beller is de politie druk op zoek.

Eerste lichaam

De politie ging meteen naar de loods op de hoek van de Kiefhoekstraat en de Zandstraat in Eksel. Bij de openstaande deur van de loods zagen de agenten het eerste lichaam liggen. Twee andere slachtoffers lagen tussen de chemische vaten.

Van een explosie of brand was geen sprake. Uit de eerste bevindingen bleek ook dat de drie mannen niet door geweld om het leven waren gebracht.

Zeer waarschijnlijk zijn de drie overleden na het inhaleren van giftige gassen.

Geïdentificeerd

Twee van de drie lichamen konden gisteren alvast worden geïdentificeerd. Over hun identiteit of nationaliteit is nog niets bekend, maar omdat de anonieme tipgever naar de meldkamer in Eindhoven belde, wordt er wel in de richting van Nederlandse criminelen gewezen.

Of de hal ook werd gehuurd door Nederlanders, is nog niet duidelijk. De hal waar de dodelijke slachtoffers aangetroffen werden, deed de laatste jaren dienst als bandencentrale, autogarage, en dus ook als drugslab. “De deur stond er overdag wel altijd open, maar het gebeurde maar zelden dat er een auto werd verplaatst werd”, zegt een buurtbewoner tegen Het Belang van Limburg. “Ik heb me vaak afgevraagd hoe zij daarvan konden leven.”

“Het waren vooral mannen van vreemde origine”, vertelt een ander. “Ze hadden ook een zaak in Nederland."