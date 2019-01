Sint Hubert heeft genoeg van extreem veel verkeer door dorpskern

De N264 is de doorgaande weg van Uden naar Gennep en verbindt de autowegen A50 met de A73. "Het verkeer hier is veel drukker geworden nadat verderop in Haps een rondweg is aangelegd", zegt Hans Brouwers van de actiegroep. Hij woont al 35 jaar aan de weg en maakt zich grote zorgen over de toegenomen verkeersoverlast door doorgaand verkeer.

Dagelijks 12-duizend auto's

Uit metingen van de actiegroep blijkt dat er dagelijks 12-duizend auto's en vrachtwagens door de dorpskern van Sint Hubert komen. "De provincie hanteert lagere cijfers en komt uit op 9000 verkeersdeelnemers, maar ik vraag me af hoe zij gemeten hebben."

De actiegroep 'Weg moet Weg' is teleurgesteld in de provincie en ziet niets in de oplossingen die door de gedeputeerde worden aangedragen. "We schieten er niets mee op als de weg wordt opgeknapt, hij moet gewoon weg uit het dorp", zegt Huub Schuurmans van de actiegroep. "De andere optie waar de provincie mee komt is een rondweg 50 meter verderop, maar daarmee verplaats je het probleem. Een randweg heeft alleen zin als die verder van het dorp ligt."

Uit metingen blijkt dat er dagelijks 12-duizend auto's en vrachtwagens door Sint Hubert rijden.

'Weg niet zomaar verplaatsen'

Gedeputeerde Van der Maat erkent dat er iets aan de hand is met de verkeersdrukte in Sint Hubert, maar is voorzichtig met een snelle oplossing. "We kunnen zo'n weg niet zomaar even verplaatsen. Ja, de problemen zijn groot, maar het is niet druk genoeg om nu het Brabantse landschap open te breken en een nieuwe weg aan te leggen."

Volgens Van der Maat heeft de provincie wel geld uitgetrokken om de fietspaden en oversteekplaatsen te verbreden. "En als de gemeente met ons in gesprek wil over een randweg zijn we zeker bereid om dat gesprek aan te gaan."

Nieuwe metingen moeten duidelijk maken of de weg ook werkelijk drukker wordt, meent de gedeputeerde. "Er zullen altijd mensen zijn die last hebben van verkeer in hun achtertuin, dus als we de weg verplaatsen moeten we wel een verhaal hebben."