Vrouw (64) gedood in Kaatsheuvel, 28-jarige zoon gearresteerd als verdachte

Volgens de politie lijkt het te gaan om een misdaad in de relationele sfeer. Veertig minuten later werd in de Burgemeester van der Heijdenlaan de 28-jarige verdachte aangehouden. Het huis waar hij werd gearresteerd, is vermoedelijk van een familielid.

De tekst gaat verder onder de tweet.

Verdachte situatie

Om vier uur woensdagochtend kwam bij de politie de melding binnen van een verdachte situatie in het huis aan de Jan de Rooijstraat. Bij de woning aangekomen, vonden agenten de vrouw dood op straat. Ze is niet meer gereanimeerd.

LEES OOK: Buurtbewoners hoorden overleden vrouw Kaatsheuvel roepen om hulp: 'Een heel akelig idee'

De omgeving van de Jan de Rooijstraat is afgezet voor sporenonderzoek. De recherche onderzoekt of het misdrijf al in het huis is begonnen en of daar sporen van geweld zijn. Ook worden mensen in de buurt verhoord. Ook de plek waar de verdachte werd aangehouden is afgezet voor onderzoek.