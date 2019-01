Luna, Rico en Nox: deze politiehonden waken over Brabant [FOTO'S]

Luna

Politiehond Luna is vijf jaar oud en is twee jaar in dienst bij de politie. Ze is de enige teef, maar staat letterlijk en figuurlijk haar mannetje. Luna is volgens haar geleider Rob dol op haar werk en ze kan goed schakelen tussen privé en werk. “Als Luna de politieauto in gaat, dan weet ze precies wat er van haar verwacht wordt. Het is een pittige dame, met een enorme drift. Ze heeft dan ook weinig oefening nodig om dingen onder de knie te krijgen."

Politiehonden kunnen ontzettend goed speuren. Luna doet het voor (foto: Kevin Cordewener)

In maart gaat Luna op voor haar tweede politiecertificaat. Eens in de twee jaar moet de geleider met de hond zo’n certificaat halen. “Hier trainen we één keer per week voor. Als dit gehaald wordt, is de combinatie inzetbaar op straat. De geleider mag alleen werken met de hond waarmee een certificaat gehaald is."





Rico

Rico is vijfenhalf jaar oud en al drie jaar werkzaam bij de politie Oost-Brabant. “Nog voordat hij drie werd had hij zijn eerste politiecertificaat op zak en mocht hij beginnen aan het echte werk. Rico is een super knappe, enthousiaste en werklustige hond. Nooit lui en eigenlijk soms te druk waardoor er hier en daar nog wel eens wat spullen in kleinere hoeveelheden wordt teruggevonden dan waarin het is gemaakt. Maar dat nemen we zeker voor lief”, zegt zijn geleidster Anouk.

Foto: Kevin Cordewener

Rico heeft ondertussen al zijn tweede certificaat. De politiehond is erg geliefd bij zijn collega’s. “Rico is een hond die altijd klaar staat voor de baas. Hij weet precies wanneer hij aan het werk moet. Een van zijn sterke punten is dan ook dat niets hem tegen houdt en dat hij goed weet wat er van hem wordt verwacht. Hij is een waardevolle collega.”

Surveillancehond Nox (foto: Kevin Cordewener)

Nox

Politiehond Nox is vier jaar oud en zit al twee jaar bij de politie. “Nox is goed in speuren. Al onze honden zijn afgericht op het zoeken naar recente menselijke geuren, dus zowel naar verdachten en naar voorwerpen waar menselijke geuren aan zitten. Nox is gek op speuren en heeft een enorme werkdrift. Deze werkdrift is vaak goed, maar soms is het beter om even de rust te bewaren. Daar moet Nox af en toe nog een beetje aan werken”, zegt geleider Bastiaan.





De honden worden ingezet tijdens noodhulp en voetbaldiensten. "In beide gevallen ondersteunen wij de eenheden op straat Dit kunnen wij met of zonder hond. Omdat we ruimer uitgerust zijn in onze middelen en gespecialiseerd zijn in geweldsincidenten, rijden wij altijd mee op dergelijke meldingen."