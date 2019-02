Onze 5 weekendtips: après ski ... en parmantige Italiaanse windhonden

BRABANT - Het is weekend!!! Tijd om eropuit te trekken. Ook dit weekend is er weer voldoende te doen in Brabant: van een rashondenshow tot en met de eerste carnavalsbeurzen. En wat dacht je van het après ski-weekend in Oerle? Heb je nog tips voor het volgende weekeinde? Stuur ze naar evenementen@omroepbrabant.nl, dan gaan wij ermee aan de slag.

Hondenshow in Eindhoven (vrijdag, zaterdag en zondag)

Een Italiaanse windhond, Border Collie of een Ierse Wolfshond. Dit weekeinde paraderen ruim 2000 rashonden over de catwalk tijdens Internationale Hondententoonstelling in het Beursgebouw in Eindhoven. De keurmeesters van het Fédération Cynologique Internationale (FCI) leggen de honden langs de kynologische meetlat. En de rashonden zijn vroege vogels, want iedere dag showen ze al vanaf 09.00 uur hun looks aan de jury. Om 17.00 uur duiken ze moegestreden hun bench weer in.

In een catalogus (kosten: 5 euro) is te zien welke rassen in welke ring worden gekeurd. De entree van het evenement bedraagt 8 euro (65+: 4 euro), kinderen mogen gratis binnen. Voor 5 euro mag je eigen hond ook mee naar binnen. Een tip: vanaf 14.00 uur is de toegang gratis in het Beursgebouw aan de Lardinoisstraat in Eindhoven.

Nog even terugblikken op de show 2018?





Ploegendienst op parkeerterrein NAC-stadion (zaterdag)

Het festivalseizoen staat pas voor later dit jaar op de kalender. Maar het Bredase festival Ploegendienst werkt deze winter gewoon door. Niet op het gebruikelijke strand van de Galderse Meren, maar pal naast de plaatselijke voetbaltempel: het Rat Verleghstadion. Geen vorstverlet, want van 15.00 uur is het hakken en zagen tot 01.00 uur. Tussendoor kan er in de schaftkeet vanuit de koelbox gegeten worden. Het bouwterrein en de steigers staan al redelijk vol, maar er zijn nog kaartjes voor het festival aan de Rat Verleghstraat in Breda. Twijfel je? Kijk anders even op de aftermovie van 2018.





Kiezelkeikesfist in Helmond (zondag) Keiebijtersstad of Kattegat, of hoe je Helmond ook met carnaval wilt noemen, trekken de kleinste carnavalvierders zondag hun kloffie al weer aan. Als Superman, ijsbeer of clownspak vormen ze niet alleen het publiek. Voor wie zelf wil optreden, zingen of dansen staat er een heus podium opgesteld. Ben jij er bij? Oh ja, Prins Briek en zijn gevolg komen ook. Ongetwijfeld hebben ze onder hun carnavalssteek ook een daverende act in petto. Waar het losgaat? In de Traverse aan de Steenweg in Helmond. Het begint om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Voor vijf euro ben je binnen (inclusief snoepzak!)



Carnavalsbeurs in Cuijk (zondag)

Over carnaval gesproken. Weet je niet wat je moet aantrekken met carnaval loop dan zondag even binnen bij de 40e Carnavalsbeurs in Cuijk. De plaatselijke schouwburg aan de Grotestraat hangt vol met carnavalskleding en andere carnavalsartikelen. Ook voor groepen. De entree is gratis.

Après ski in Oerle (vrijdag tot en met zondag)

Er hangt sneeuw in de lucht en dat kunnen dit weekend goed gebruiken in Oerle want het is weer après ski in Oerle. En dan is het er Oers gezellig in het dorp en niet alleen voor de volwassen, maar ook voor de ‘klein mannen’ is er veel te doen: gratis frühstück, bratwursten, bierpullen en een stemmige samenzang tijdens de biercantus. Het gebeurt allemaal in de Oude Kerkstraat en omgeving. Voor sommige optredens moet entree worden betaald (10 euro in de voorverkoop).