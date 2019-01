Deel dit artikel:













Verzakking bij Hasseltrotonde Tilburg,drukke weg voor onderzoek deels afgesloten

TILBURG - Mensen die in Tilburg wonen of werken en de stad vanaf het noorden in-of uitrijden moeten de komende twee dagen tot een half uur extra reistijd bij hun trip optellen. Bij de Hasseltrotonde, bekend van de draaiend huis, is een verzakking in de berm ontdekt.

Geschreven door Malini Witlox

Een van de twee rijbanen is afgesloten. De verzakking ligt in de buurt van de plek waar een boorput stond die gebruikt werd voor werkzaamheden aan het de blauwe ader, waarmee overtollig regenwater wordt afgevoerd. "We doen nu onderzoek naar de oorzaak van de verzakking en of er bijvoorbeeld een lek is", zegt de gemeente.