Familiedrama Kaatsheuvel: ex-partner en zoontje van verdachte waren in huis aanwezig Onderzoek op de plek van het familiedrama. (Foto: Erik Haverhals/FPMB)

KAATSHEUVEL - De ex-partner en het zoontje van de man die is opgepakt van het doden van zijn 64-jarige moeder, waren in het huis aan de Jan de Rooijstraat in Kaatsheuvel aanwezig tijdens het familiedrama. Het slachtoffer werd gevonden in de voortuin. De verdachte was het huis binnen gedrongen. Hij wordt verdacht van moord of doodslag.

Geschreven door Jesse van Kalmthout

De politie kreeg woensdagochtend rond vier uur de melding binnen van een ruzie in de woning. Ook werd al snel bekend dat een mannelijk familielid het huis was binnengedrongen. Voortuin

Bij de woning aangekomen, vonden agenten de vrouw in de voortuin. Het 64-jarige slachtoffer had volgens de politie zware verwondingen en was al overleden. LEES OOK: Buurtbewoners hoorden vrouw Kaatsheuvel kort voor haar dood roepen om hulp: 'Een heel akelig idee' In het huis troffen de agenten de 25-jarige ex-partner van de verdachte en hun zoontje van zes maanden oud. De man was even daarvoor gevlucht met zijn auto in de richting van zijn oudere broer. Bij diens huis werd de verdachte rond kwart voor vijf 's ochtends gearresteerd. De politie en recherche onderzoeken hoe de situatie zo uit de hand kon lopen. Psychische problemen

Diverse bronnen melden aan Omroep Brabant dat de 28-jarige man al geruime tijd psychische problemen heeft. De familie zou hem geprobeerd hebben onder te brengen bij een psychiatrische instelling, maar daar was geen plek voor hem. De tekst gaat verder onder de tweet.

Verschrikkelijk

“Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden. Samen met het wijkteam zorgen we voor een goede opvang voor de omwonenden", zegt burgemeester Hanne van Aart in een reactie.