Man die vriend uit het niets vier keer in zijn rug stak krijgt 5 jaar cel en tbs

DEN BOSCH - Een man uit Westzaan die een vriend uit Eindhoven uit het niets vier keer in zijn rug stak, is woensdag veroordeeld tot vijf jaar celstraf en tbs. De rechtbank in Den Bosch acht poging tot doodslag bewezen.

De steekpartij gebeurde in februari vorig jaar. De mannen liepen samen door een steegje naar een andere vriend. De 26-jarige dader stak zijn vriend ineens in zijn rug. Het slachtoffer zag na vier messteken de kans om weg te rennen. Hij werd opgevangen door omwonenden, die de hulpdiensten inschakelden.

Gewelddadig

De rechtbank in Den Bosch vond het vooral zorgelijk dat de dader er kennelijk niet voor terugdeinst zo veel geweld te gebruiken. Daarnaast is hij nooit duidelijk geweest over wat er precies gebeurd is.

Het slachtoffer verklaarde dat hij nog steeds niet weet waarom zijn vriend hem heeft neergestoken. Daarnaast heeft hij nog steeds lichamelijke en psychische klachten door de steekpartij. De dader moet hem 6000 euro schadevergoeding betalen.

Eerder veroordeeld

De 26-jarige dader is in februari 2015 ook al veroordeeld voor onder andere poging tot doodslag. Mede daarom is het volgens de rechtbank nodig dat de dader tbs krijgt, ondanks dat hij niet meewerkt aan een onderzoek naar zijn geestelijke gesteldheid.