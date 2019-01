Poolse kunstenaar beitelt tankspoor in Bredase kinderkopjes

Tomasz Tomaszewski is een kunstenaar uit de Poolse stad Wroclaw, een stad waar Breda al jaren een stedenband mee heeft. Zijn kunstwerk is een cadeautje van de stad Wroclaw aan de stad Breda. Het tankspoor herinnert aan de bevrijding van Breda in 1944 door de militairen van de Eerste Poolse Pantserbrigade onder leiding van generaal Maczek. Het werk moet voor oktober klaar zijn omdat de bevrijding in die maand 75 jaar geleden is.

Cromwelltank

Tomaszewski vertelt dat het spoor in zijn kunstwerk het spoor is van een Engelse Cromwelltank. Het was een van de tanktypes die de eerste Poolse Pantserbrigade in gebruik had. Binnenkort begint hij met een model van zijn kunstwerk; Poolse vaklui gaan dan in de zomer het spoor aanbrengen in een stapel kinderkopjes die van Breda naar Wroclaw wordt gebracht. Volgens de kunstenaar, die ook lesgeeft aan de kunstacademie in Wroclaw, is er in die stad een groep steenhouwers die de klus voor hem uit kunnen voeren.





Een bank in de Bredase Grote Kerk als klein monumentje voor de Poolse militairen. Een Poolse motorrijder met een Bredaas meisje achterop.





Nog steeds bekende naam

Volgens de kunstenaar is Maczek in Polen nog steeds een bekende naam. De generaal en zijn mannen konden na de Tweede Wereldoorlog niet terug naar Polen waar toen de communisten aan de macht waren. Maczek leefde tot zijn dood in 1994 in Schotland maar werd in Breda begraven op het Poolse erebegraafplaats. Andere Poolse militairen bleven na de Tweede Wereldoorlog in Breda waardoor de stad een grote Poolse gemeenschap kreeg. Volgens Tomaszewski kregen Maczek en zijn manschappen in Polen pas de na de val van het communisme de erkenning die zij verdienden.

Intussen dwaalt Tomasz nog steeds door het Bredase parkje. Het is voor het eerst dat hij ziet waar zijn kunstwerk gaat komen. "In het echt is het groter dan op Streetview," zegt hij. Donderdag vliegt hij weer naar Wroclaw.