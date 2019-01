Kinderen spelen populaire game Fortnite in real life: 'Veel leuker dan op de computer'

De verslavende werking van de game zorgt voor weinig beweging bij kinderen. Daarom besloot jongerencentrum Dynamo van de nood een deugd te maken. Negen kinderen zijn de afgelopen tijd druk bezig geweest om het evenement te organiseren. ''Het is een hype onder de kinderen en daarom hebben we hierop ingespeeld. Op deze manier willen we ze toch een beetje in beweging brengen", zegt buurtsportcoach Luc Seelen van Dynamo.

Spel nagebootst

De kinderen zijn anderhalve maand bezig geweest met het organiseren van het evenement, dat wordt gehouden in jongerencentrum De Hangar. Zo hebben ze een bekende vlogger uitgenodigd, de sponsoring geregeld en de plattegrond van de gymzaal ontworpen.

"Het spel wordt nagebootst in de gymzaal. Iedereen krijgt een neppistool om op elkaar te schieten. Ze hebben allemaal drie levens en wanneer die op zijn, zijn ze af", aldus Luc.





Achter de schermen vandaan

Thomas (10) is één van de kinderen die mee heeft met de organisatie. "Ik kwam samen met mijn moeder op dit idee. Ze vond dat ik best wel verslaafd was aan Fortnite en daarom bedachten we om het in het echt te spelen. Het organiseren was superleuk omdat je zelf kan bedenken wat je kan doen met z'n allen."

En dat het met z'n allen is, zorgt voor veel enthousiasme bij de kinderen. Ze vinden het juist leuk om een keer niet digitaal bezig te zijn. "Het is leuker in de zaal dan op de computer, want nu doe je het echt zelf", vindt de 11-jarige Alwin.





Vaker doen

Het evenement is een succes en daarom denkt Dynamo erover na om dit vaker te organiseren in de toekomst, samen met de kinderen. Jayden (11): "Ik wil dit zeker vaker organiseren, want ik vind het echt leuk. Gewoon lekker in het echt bewegen."